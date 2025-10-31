Grande Fratello chiusura anticipata possibile | Berlusconi studia le alternative alla Ventura

Il Grande Fratello fa decisamente fatica ormai ad attirare il proprio pubblico. Da qualche anno gli ascolti sono crollati, non si parla più di scene virali e la diretta è lunghissima e poco accattivante. Si è tentato il cambio di registro con Simona Ventura e soprattutto con un vero e proprio GF Nip. Il risultato? Molto meno esaltante di quanto ci si sarebbe aspettato. Ora l’amatissima conduttrice potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una chiusura anticipata. Ecco tutti gli scenari. Mediaset chiude il Grande Fratello. Di certo l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione di un Grande Fratello vecchio stampo, privo di Vip, aveva riacceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, chiusura anticipata possibile: Berlusconi studia le alternative alla Ventura

