Grande Fratello brutte notizie per Simona Ventura e gli autori | cosa rischiano
Il Grande Fratello 2025 è iniziato con grande attenzione e curiosità, ma il dato della puntata del 30 Ottobre certifica un calo che preoccupa Cologno Monzese. Dal debutto oltre 2,8 milioni e 20,4%, si scende a circa 1,6 milioni e 13%. Secondo i rumors, i vertici Mediaset starebbero valutando delle forti contromisure. L’obiettivo dichiarato è salvaguardare il brand senza snaturarlo. Ascolti Grande Fratello: perché il trend è in discesa. Tra le cause indicano partenza alle 22:00, durata più breve, dinamiche poco coinvolgenti e assenza di storie d’amore. Il GF 2025 non aggancia la platea come sperato, complici frammentazione e concorrenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
