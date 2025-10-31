Il Grande Fratello 2025 è iniziato con grande attenzione e curiosità, ma il dato della puntata del 30 Ottobre certifica un calo che preoccupa Cologno Monzese. Dal debutto oltre 2,8 milioni e 20,4%, si scende a circa 1,6 milioni e 13%. Secondo i rumors, i vertici Mediaset starebbero valutando delle forti contromisure. L’obiettivo dichiarato è salvaguardare il brand senza snaturarlo. Ascolti Grande Fratello: perché il trend è in discesa. Tra le cause indicano partenza alle 22:00, durata più breve, dinamiche poco coinvolgenti e assenza di storie d’amore. Il GF 2025 non aggancia la platea come sperato, complici frammentazione e concorrenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello, brutte notizie per Simona Ventura e gli autori: cosa rischiano