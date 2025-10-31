Grande Fratello Anita Mazzotta affronta Francesca Carrara nella notte | Non c' è più il rapporto di prima VIDEO

Subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Anita Mazzotta ha deciso di confrontarsi con Francesca Carrara e spiegarle i reali motivi che l'hanno spinta a nominarla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta affronta Francesca Carrara nella notte: "Non c'è più il rapporto di prima" (VIDEO)

