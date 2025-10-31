Grande Fratello 30 ottobre | nominati ed eliminato
Milano, 30 ottobre 2025 – Un’eliminazione, nuove nomination e un ingresso prevedibile, ma sicuramente destinato a scompigliare l’ordine costituito. Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 ottobre, quella che ha dato di fatto il via al doppio appuntamento settimanale, si è visto un po’ di tutto. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 3 novembre. Grandi emozioni durante la puntata del Gf anche durante il momento nel quale Simone ha incontrato il papà Alessio, con il quale ha da sempre un rapporto molto complicato. L’ingresso di Valentina. L'eliminato. I nominati. L’ingresso di Valentina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Valentina annuncia a Domenico e Benedetta che resterà in Casa #GrandeFratello - X Vai su X
Nella puntata di questa sera del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi genitori - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 30 ottobre: nominati ed eliminato - E nella puntata di giovedì 30 ottobre ad essere risultato il meno votato è stato Francesco. Scrive quotidiano.net
Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: Ventura con l'anello al naso, Benedetta si ribella, Jonas rischia l'addio - Donatella trionfa al televoto, poi nomination di fuoco e colpo di scena: Valentina entra nella Casa, Bendetta si ribella. Come scrive libero.it
Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 30 ottobre - Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 30 ottobre. Da tpi.it