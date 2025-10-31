Grande Fratello 30 ottobre | nominati ed eliminato

Milano, 30 ottobre 2025 – Un’eliminazione, nuove nomination e un ingresso prevedibile, ma sicuramente destinato a scompigliare l’ordine costituito. Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 ottobre, quella che ha dato di fatto il via al doppio appuntamento settimanale, si è visto un po’ di tutto. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 3 novembre. Grandi emozioni durante la puntata del Gf anche durante il momento nel quale Simone ha incontrato il papà Alessio, con il quale ha da sempre un rapporto molto complicato. L’ingresso di Valentina. L'eliminato. I nominati. L’ingresso di Valentina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

