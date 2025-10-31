Grande Fratello 2025 Simone incontra il papà Alessio | poi è la volta di Francesca | Video Mediaset
Un momento di grande emozione al Grande Fratello 2025 per Francesca e Simone. Mamma e figlio nella casa raccontano le difficoltà vissute dopo la separazione con Simone che si sofferma sul rapporto con il padre. La storia di Francesca e Simone al Grande Fratello 2025: la separazione e il rapporto con il padre. “ Non mi posso più vantare di quello che era prima “” – racconta Simone nel confessionale del Grande Fratello 2025. Il ragazzo parla del rapporto con il padre “ è andato via, sta lontano, ma lui ci sta. La speranza è di accorciare le distanze. Quando dico che non farò uguale a loro non intendo tutto quello che in realtà ho ricevuto perchè l’amore e la felicità che ricordo quando ero piccolo era immensa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
