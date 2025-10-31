Grande Fratello 2025 Simone incontra il papà Alessio | poi è la volta di Francesca | Video Mediaset

Superguidatv.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di grande emozione al Grande Fratello 2025 per Francesca e Simone. Mamma e figlio nella casa raccontano le difficoltà vissute dopo la separazione con Simone che si sofferma sul rapporto con il padre. La storia di Francesca e Simone al Grande Fratello 2025: la separazione e il rapporto con il padre. “ Non mi posso più vantare di quello che era prima “” – racconta Simone nel confessionale del Grande Fratello 2025. Il ragazzo parla del rapporto con il padre “ è andato via, sta lontano, ma lui ci sta. La speranza è di accorciare le distanze. Quando dico che non farò uguale a loro non intendo tutto quello che in realtà ho ricevuto perchè l’amore e la felicità che ricordo quando ero piccolo era immensa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

grande fratello 2025 simone incontra il pap224 alessio poi 232 la volta di francesca video mediaset

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Simone incontra il papà Alessio: poi è la volta di Francesca | Video Mediaset

Leggi anche questi approfondimenti

grande fratello 2025 simoneGrande Fratello: Simone incontra suo padre Alessio dopo la separazione dei suoi genitori - Nella puntata di questa sera, giovedì 30 ottobre, del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi ... Riporta msn.com

grande fratello 2025 simoneGrande Fratello, perché si sono lasciati i genitori di Simone?/ Il tradimento del padre - Simone De Bianchi parla della separazione dei suoi genitori al Grande Fratello: il difficile rapporto con il padre e le lacrime per la madre ... Si legge su ilsussidiario.net

grande fratello 2025 simoneGrande Fratello 2025, puntata 30 ottobre/ Diretta ed eliminata: Valentina in casa, arriva il padre di Simone - Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello 2025 che torna in onda questa sera con il ritorno di Valentina e l'arrivo del padre di Simone. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Simone