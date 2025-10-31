Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 30 ottobre sesta puntata

Si sono spenti i riflettori sulla sesta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 30 ottobre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 6a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre. La sesta puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre 2025 prende il via con una raggiante Simona Ventura che snocciola le anticipazioni della lunga diretta. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista ospite” Sonia Brugnalelli, si entra subito nel vivo con una notizia bomba: Valentina, la fidanzata di Domenico, è pronta a varcare la porta della casa, ma questa volta per restarci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

