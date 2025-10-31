Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 30 ottobre sesta puntata
Si sono spenti i riflettori sulla sesta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 30 ottobre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 6a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre. La sesta puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 30 ottobre 2025 prende il via con una raggiante Simona Ventura che snocciola le anticipazioni della lunga diretta. Dopo i consueti saluti agli opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e la “opinionista ospite” Sonia Brugnalelli, si entra subito nel vivo con una notizia bomba: Valentina, la fidanzata di Domenico, è pronta a varcare la porta della casa, ma questa volta per restarci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
Noi come Giulia #GrandeFratello - X Vai su X
Nella puntata di questa sera del Grande Fratello in onda nella prima serata di Canale 5, Simone ha incontrato suo padre dopo la separazione dei suoi genitori - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: Ventura con l'anello al naso, Benedetta si ribella, Jonas rischia l'addio - Donatella trionfa al televoto, poi nomination di fuoco e colpo di scena: Valentina entra nella Casa, Bendetta si ribella. Si legge su libero.it
Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: Valentina nuova concorrente (e Domenico trema), eliminazione choc, polemiche - Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia: l’ingresso di una nuova concorrente porterà scompiglio? Come scrive libero.it
Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 30 ottobre, sesta puntata - Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 ottobre 2025 con le ultime news. Lo riporta superguidatv.it