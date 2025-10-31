Mi dispiace dirlo, ma il problema di Grande Fratello 2025 non è il cast. Anzi, i concorrenti non sono affatto male. Il punto è un altro: si è arrivati a un momento storico in cui non si sa più fare televisione, o meglio, non si sa più fare questo mestiere. Non c’entra nulla l’etichetta dell’edizione — che sia “Vip”, “Nip” o “Mix” — e non c’entra nemmeno la conduzione. Il vero nodo è un profondo bisogno di rinnovamento, un cambio generazionale tra autori, meccanismi di gioco e dinamiche narrative. Il pubblico lo ha dimostrato: la gente ama il trash, ma quello “fatto bene”, autentico, costruito con equilibrio e intelligenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande Fratello 2025, le pagelle della sesta puntata