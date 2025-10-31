Grande Fratello 2025 Jonas contro Omer e Domenico | lo scontro in diretta | Video Mediaset

Omer e Jonas continuano a litigare nella casa del Grande Fratello 2025. Anche durante la diretta di giovedì 30 ottobre 2025 i due si ritrovano a discutere, ma a loro si aggiunge anche Domenico. Cosa è successo? Lo scontro tra Omer e Jonas al Grande Fratello 2025. Che non scorre buon sangue tra Omer e Jonas al Grande Fratello 2025 è noto a tutti gli inquilini nella casa. I due non perdono occasione per punzecchiarsi, anche se è sempre Jonas a far scattare il litigio. Anche durante la diretta il modello non è da meno visto che punzecchia il bell’Omer: “ la cosa interessante sarà vedere te senza l’approvazione delle persone accanto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Jonas contro Omer e Domenico: lo scontro in diretta | Video Mediaset

Leggi anche questi approfondimenti

Le emozioni per Simone non sono finite #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Jonas a Omer: “Io voglio un clima sereno” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Tentativi-di-chiarimento-tra-Omer-e-Jonas - facebook.com Vai su Facebook

Lo scontro tra Omer e Jonas al Grande Fratello 2025 - Jonas contro Omer e Domenico nella casa del Grande Fratello 2025. Riporta superguidatv.it

Grande Fratello, Omer e Jonas si provocano: “Non ci sarà pace” - Grande Fratello, è scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe: “Mi fissi perché sei innamorato di me? Scrive mondotv24.it

Flirt tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello?/ Cena romantica, lui si sbilancia: “Sono colpito” - Jonas Pepe e Anita Mazzotta, sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello 2025? Secondo ilsussidiario.net