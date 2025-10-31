Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 30 ottobre | Video Mediaset

Nomination Grande Fratello del 30 ottobre 2025 6a puntata. Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Si parte con le nomination palesi: Francesco vota Grazia: “ non mi piace il suo modo di fare nelle discussioni”;. Jonas nomina Donatella “ per coerenza “;. Benedetta vota Francesca e Simone: “ con Simone ho un bel rapporto, ma con Francesca viaggiamo su due binari differenti”;. Grazia nomina Francesca e Simone;. Flaminia vota Jonas: “ nonostante la stima, penso che l’intelligenza sia anche capire quando dire alcune cose o quando è il momento giusto per dirle”;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 30 ottobre | Video Mediaset

