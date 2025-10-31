Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera giovedì 30 ottobre 2025? | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera giovedì 30 ottobre 2025? Durante la sesta puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Donatella, Francesco Rana e Jonas? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 30 ottobre 2025. Durante la diretta di giovedì 30 ottobre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. Questa settimana nessuna eliminazione, ma il concorrente meno votato dal pubblico è il primo candidato a lasciare la casa. “ Ragazzi è il momento del verdetto, ma prima voglio mostrarvi delle immagini dei tre nominati Jonas, Donatella e Francesco” – comunica Simona Ventura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
