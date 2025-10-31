Grande Fratello 2025 ascolti in picchiata | Mediaset valuta la chiusura anticipata

Il ritorno del Grande Fratello con Simona Ventura al timone sembrava poter rilanciare uno dei format più longevi di Canale 5. La prima puntata aveva infatti fatto ben sperare con oltre 2,8 milioni di spettatori e uno share del 20,4%, ma l’entusiasmo è durato poco. Già dalla seconda settimana gli ascolti hanno iniziato a calare vistosamente, fino a toccare nella serata di ieri un preoccupante 13% di share con 1,6 milioni di spettatori. Le cause? Probabilmente una partenza tardiva alle 22:00, la durata ridotta delle puntate, dinamiche poco coinvolgenti e l’assenza di vere storie d’amore. Un mix che non ha aiutato a tenere alta l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

