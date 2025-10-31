Grammy Awards 2026 chi annuncerà le nomination?

La Recording Academy ha rivelato chi annuncerà le nomination ai Grammy Awards 2026, la 68esima edizione dei principali premi al mondo per la musica. L’elenco è una parata di stelle che comprende, tra le altre, la popstar Sabrina Carpenter, la miglior esordiente del 2025 Chappell Roan e Doechii, che con la sua Anxiety ha conquistato i social, in particolare TikTok, e le piattaforme streaming. Per tutte e tre si prospetta almeno una candidatura in una delle categorie principali. L’annuncio avverrà il 7 novembre alle ore 16 italiane in diretta streaming sul canale YouTube della Recording Academy, cui seguirà uno show riepilogativo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

