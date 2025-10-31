Gr Parlamento | Severini Melograni torna con La Sfida della Solidarietà

Roma, 31 ott. (askanews) – Oggi, venerdì 31 ottobre, alle ore 20,30, torna “La Sfida della Solidarietà”, su Radio Rai GR Parlamento. Paola Severini Melograni dialoga con Mario Andreose, editore, traduttore e tra i più grandi talent scout dell’editoria italiana dopo la scomparsa di Bobi Bazlen. In questa puntata parlerà del suo ultimo libro, “Un’educazione veneziana”, (La Nave di Teseo). “O Anche No” torna invece con un doppio appuntamento per la prossima settimana: sabato 8 novembre, in seconda serata su Rai 3, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra ogni anno l’11 novembre – dedicheremo uno speciale a un tema delicato, ma necessario: quello delle cure palliative e del fine vita, per raccontare cosa significa accompagnare una persona nella fase più fragile, con rispetto, competenza e – soprattutto – con umanità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it