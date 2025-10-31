Il governo britannico ha accolto con favore la decisione di re Carlo III di privare suo fratello Andrea del titolo di principe e della sua residenza di rappresentanza nella tenuta di Windsor, Royal Lodge. “Sosteniamo calorosamente, e io sostengo calorosamente ciò che il re sta facendo “, ha detto il ministro di Stato per la politica commerciale Chris Bryant alla Bbc, “penso che la stragrande maggioranza delle persone in questo paese penserà che sia la cosa giusta da fare “. Bryant ha aggiunto che Andrea è ora un “normale cittadino” e che dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per rispondere alle domande sui suoi legami con Jeffrey Epstein, se gli fosse richiesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo del Regno Unito approva la decisione sull’ex principe Andrea, ma la linea di successione non cambia