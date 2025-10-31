Governo del Regno Unito approva la decisione sull’ex principe Andrea ma la linea di successione non cambia
Il governo britannico ha accolto con favore la decisione di re Carlo III di privare suo fratello Andrea del titolo di principe e della sua residenza di rappresentanza nella tenuta di Windsor, Royal Lodge. “Sosteniamo calorosamente, e io sostengo calorosamente ciò che il re sta facendo “, ha detto il ministro di Stato per la politica commerciale Chris Bryant alla Bbc, “penso che la stragrande maggioranza delle persone in questo paese penserà che sia la cosa giusta da fare “. Bryant ha aggiunto che Andrea è ora un “normale cittadino” e che dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per rispondere alle domande sui suoi legami con Jeffrey Epstein, se gli fosse richiesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Il Regno di Dio non è un posto dove andare, ma il governo di Dio che scende dal cielo. Entrano nel Regno coloro che smettono di governare la propria vita e si affidano a Dio. Non è Dio che segue i nostri piani, siamo noi che entriamo nel suo sogno. Solo sott - facebook.com Vai su Facebook
Governo del Regno Unito approva la decisione sull’ex principe Andrea, ma la linea di successione non cambia - Il governo britannico ha accolto con favore la decisione di re Carlo III di privare suo fratello Andrea del titolo di principe e della sua residenza di ... Si legge su lapresse.it
Possibile accordo per consentire l'accesso del Regno Unito al programma di difesa Ue Safe a novembre - In quanto Paese non appartenente all'Ue, il Regno Unito non può partecipare pienamente al programma Safe da 150 miliardi di euro per riarmare il blocco con armi di fabbricazione europea, ma si potrebb ... Come scrive msn.com
Regno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli ad Andrea - D’ora in poi il fratello di Re Carlo III sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Segnala tg24.sky.it