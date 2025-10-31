Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo mesi in cui le piattaforme digitali sono state invase da spot creati con strumenti come Veo 3 di Google e Sora di OpenAI, anche il colosso di Mountain View entra ufficialmente in scena con la sua prima campagna realizzata interamente grazie all’intelligenza artificiale. Lo fa con una storia ironica e un po’ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

