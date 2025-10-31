Good Boy non solo horror | un dramma concettuale sulla perdita e sull' amicizia

"Alcuni conoscono la morte attraverso gli animali domestici, perché loro purtroppo non vivono quanto noi. Ora immaginiamo come sarebbe se fosse il contrario", spiega Ben Leonberg nella nostra intervista. Il film è in digitale sulle piattaforme pay-per-view. "I limiti sono serviti per spingere in avanti la narrazione. A volte, ciò che sembra limitate è invece una risorsa". A parlare è Ben Leonberg, senza dubbio tra i registi dell'anno. Il motivo? Vedi alla voce Good Boy. Non solo un ottimo horror raccontato da uno splendido cane (per la precisione, un Nova Scotia Duck Tolling Retriver), ma una sorta di dramma concettuale che, con originalità e delicatezza, racconta la preparazione al lutto e la difficoltà di lasciar andare le persone amate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

