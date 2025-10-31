Gomme da neve | scatta l’obbligo Ecco su quali strade e autostrade Le sanzioni

Scatta dal 1° novembre 2025 l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo su alcuni tratti stradali della regione, in anticipo rispetto al termine generalizzato del 15 novembre. L’obbligo che scadrà il 15 aprile 2026 è indicato su strada dall’apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

