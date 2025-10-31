Golden Gate di Daniel Gonzàlez al Cimitero Monumentale una luce per celebrare la memoria
L’artista di origini argentine abiterà l’ingresso del Monumentale con un’installazione di arte contemporanea per il progetto «Contemporary Locus 17». Un connubio tra tecnologia, manualità e poesia come invito a contemplare, ricordare e condividere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Creare luce e dialogo nel passaggio tra la città dei vivi e la città dei defunti. Sentire il fruscio del vento che attraversa la soglia e muove le tende dorate di "Golden Gate", questo l'intento dell'opera realizzata dall'artista argentino Daniel Gonzalez per Contempor - facebook.com Vai su Facebook