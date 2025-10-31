Golden Gate di Daniel Gonzàlez al Cimitero Monumentale una luce per celebrare la memoria

L’artista di origini argentine abiterà l’ingresso del Monumentale con un’installazione di arte contemporanea per il progetto «Contemporary Locus 17». Un connubio tra tecnologia, manualità e poesia come invito a contemplare, ricordare e condividere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

