Gli usi temporanei dell' ex scuola ' Giovanni Pascoli' rigenerano il centro storico E arriva la biblioteca comunale

Fin dall’inizio del mandato, l’amministrazione Comunale di Sogliano si è impegnata per restituire centralità e vitalità al centro storico, dopo che lo spostamento della scuola ‘Giovanni Pascoli’ aveva contribuito ad un progressivo indebolimento delle dinamiche sociali e commerciali. “La scelta di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it