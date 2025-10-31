Gli usi temporanei dell' ex scuola ' Giovanni Pascoli' rigenerano il centro storico E arriva la biblioteca comunale
Fin dall’inizio del mandato, l’amministrazione Comunale di Sogliano si è impegnata per restituire centralità e vitalità al centro storico, dopo che lo spostamento della scuola ‘Giovanni Pascoli’ aveva contribuito ad un progressivo indebolimento delle dinamiche sociali e commerciali. “La scelta di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Tieni gli amici vicini e i mostri di Halloween... ancora più vicini! Con i Tatuaggi Temporanei di Legami?, scheletri, vampiri, fantasmi e streghe si attaccano sulla pelle di grandi e bambini e resistono ad acqua, sudore e brividi di paura! Vi aspettiamo in Stor - facebook.com Vai su Facebook