Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela | Trump indica gli obiettivi ma poi frena

L'amministrazione del presidente americano Donald Trump è pronta ad attaccare il Venezuela. Più fonti giornalistiche, come il Wall Street Journal e il Miami Herald riferiscono di un imminente azione militare statunitense all'interno del territorio venezuelano. Gli obiettivi dei raid sarebbero già. 🔗 Leggi su Today.it

