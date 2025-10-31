Gli Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro a Gaza Altri morti nei raid dell’Idf Lunedì vertice dei Paesi musulmani

Pur di preservare il fragile cessate il fuoco, che registra tre nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza in mano ad Israele verso le zone sotto il controllo del gruppo. Nel frattempo, lunedì a Istanbul si terrà un vertice di ministri degli Esteri di Paesi musulmani (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Pakistan, Indonesia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

