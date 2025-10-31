Gli Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro a Gaza Altri morti nei raid dell’Idf Lunedì vertice dei Paesi musulmani
Pur di preservare il fragile cessate il fuoco, che registra tre nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza in mano ad Israele verso le zone sotto il controllo del gruppo. Nel frattempo, lunedì a Istanbul si terrà un vertice di ministri degli Esteri di Paesi musulmani (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Pakistan, Indonesia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-usa-offrono-hamas-uscita-aree-controllate-israele-AHSpFqSD #Gaza #StatiUniti #Hamas #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Infranta di nuovo la tregua. Israele bombarda ancora, Hamas consegna altri 2 corpi. Identificate le 2 salme,sono degli ostaggi Amiram Cooper e Sahar Baruch. Gli Stati Uniti offrono ad Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele. - X Vai su X
Gaza, Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del ... Riporta msn.com
Gli Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro a Gaza. Altri morti nei raid dell’Idf. Lunedì vertice dei Paesi musulmani - Pur di preservare il fragile cessate il fuoco, che registra tre nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio ... Secondo gazzettadelsud.it
Guerra a Gaza, news in diretta: Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi - Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas ... Riporta fanpage.it