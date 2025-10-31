Ieri ero a Siracusa, per un incontro con gli studenti di architettura. Quando scrivo non so come sia andato, ma è andata benissimo la mia mezza giornata precedente. Che Siracusa sia splendida lo sapete, e se piace tanto a me non c’è ragione per lamentarsi della moltitudine di turisti che la affollano. Tuttavia ammetto di aver involontariamente simpatizzato con la scritta TURISTI A CASA, su un muro di Ortigia. (Altre scritte: “- PIPPE + POPPE”, e quella, invasata di comparazioni, NAPOLI MERDA COME CATANIA). Ebbi trascorsi intensi a Ortigia, che non era ancora diventata così trendy, e anzi era poverissima, feci non pochi comizi in piazza Archimede, senza averne ora nostalgia, ma con un gran rispetto per quelli che stavano a sentire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli studenti di Ortigia senza casa