Gli studenti dell' istituto tecnico agrario di Palmi sperimentano l' olivicoltura

Un'occasione unica per apprendere direttamente le fasi della produzione dell’olio evo bio, prodotto di eccellenza nel panorama agricolo calabrese e nazionale. L'importante esperienza pratica ha interessato gli alunni dell'istituto tecnico agrario dell'Iis Einaudi-Alvaro di Palmi, che hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondisci con queste news

Nei primi di ottobre quattro studenti del nostro istituto hanno partecipato al Summit Internazionale "NextGen AI - Napoli" dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'istruzione! L'evento ha proposto più attività formative in modo da favor - facebook.com Vai su Facebook

Gli studenti dell'istituto tecnico agrario di Palmi sperimentano l'olivicoltura - Attività di raccolta e molitura delle olive sul campo, svolta nella storica azienda agraria Regina Elena dell’istituto ... Scrive reggiotoday.it

Palmi, gli studenti dell'”Einaudi-Alvaro” impegnati nella raccolta e molitura delle olive - Alvaro di Palmi hanno avviato l’attività di raccolta e molitura delle olive della storica azienda agraria “Regina ... Come scrive strettoweb.com

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario a Colle di Tora per le Giornate FAI d’Autunno - Colle di Tora si è colorata di arancione per ospitare le Giornate FAI d’Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre. Lo riporta rietinvetrina.it