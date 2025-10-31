Gli Stati Uniti sono pronti a colpire le basi dei narcos in Venezuela

Secondo quanto rivelato al Miami Herald, l’amministrazione Trump avrebbe deciso di lanciare attacchi mirati contro strutture militari venezuelane, con operazioni che potrebbero essere avviate in tempi molto brevi. Come riportato anche dal Wall Street Journal, i raid avrebbero l’obiettivo di colpire le basi utilizzate dal cosiddetto cartello della droga Soles, che secondo Washington sarebbe legato al presidente Nicolas Maduro e gestito da alti ufficiali del suo governo. La strategia, in linea con la posizione di lunga data di Trump volta ad aumentare la pressione sul regime di Caracas, includerebbe azioni aeree destinate a neutralizzare i vertici dell’organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Stati Uniti sono pronti a colpire le basi dei narcos in Venezuela

