Gli Stati Uniti pronti a colpire le installazioni militari del Venezuela utilizzate per il traffico di droga

L’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha deciso di attaccare installazioni militari all’interno del territorio venezuelano e i raid potrebbero cominciare da un momento all’altro. Lo riferisce il Miami Herald citando fonti informate. Scopo dell’operazione, distruggere le installazioni militari utilizzate per il traffico di droga, che secondo gli Stati Uniti è guidata dallo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli Stati Uniti pronti a colpire le installazioni militari del Venezuela utilizzate per il traffico di droga

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg2. . Il presidente degli #StatiUniti #Trump, dopo l'incontro con il leader cinese #XiJinping, ordina la ripresa dei test nucleari. #Mosca avverte: "Agiremo di conseguenza". Ferma la condanna dell'#Onu - facebook.com Vai su Facebook

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a bombardare il Venezuela - Secondo il Miami Herald e il Wall Street Journal Trump potrebbe ordinare raid sul paese per colpire le centrali della droga ... Si legge su msn.com

La lista dei bersagli in Venezuela che gli Stati Uniti sarebbero pronti a colpire: «Nel mirino basi, porti e piste aeree» - Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono ha una lista di bersagli terrestri che potrebbero essere attaccati: basi, porti e piste che sarebbero usati dai narcos ... corriere.it scrive

Stati Uniti pronti ad attaccare il Venezuela. «Individuati gli obiettivi militari per i raid» - Attacchi aerei contro obiettivi all'interno del territorio venezuelano rappresenterebbero una significativa escalation della campagna, finora limitata a operazioni contro ... Segnala msn.com