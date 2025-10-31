Gli scimpanzé possono cambiare idea sulle cose | secondo un nuovo studio sono pensatori razionali

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su Science dimostra che gli scimpanzé sanno cambiare idea quando ricevono nuove prove ed evidenze: ragionano in modo flessibile e razionale, un comportamento che, finora, si pensava appartenesse solo alla mente umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

