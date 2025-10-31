Gli orari di apertura dei cimiteri a Napoli nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti

In occasione del consueto pellegrinaggio per la commemorazione dei defunti, a partire da giovedì 30 ottobre 2025 e fino a domenica 2 novembre 2025, tutti i cimiteri comunali a Napoli resteranno aperti dalle ore 7:00 fino alle ore 16:00.Le arciconfraternite e le congreghe gestite dalla curia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

