Gli orari di apertura dei cimiteri a Napoli nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti
In occasione del consueto pellegrinaggio per la commemorazione dei defunti, a partire da giovedì 30 ottobre 2025 e fino a domenica 2 novembre 2025, tutti i cimiteri comunali a Napoli resteranno aperti dalle ore 7:00 fino alle ore 16:00.Le arciconfraternite e le congreghe gestite dalla curia.
