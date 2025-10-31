Gli incivili e le campane per la differenziata di via Andrea Cirrincione

In via Andrea Cirrincione la differenziata è partita senza intoppi e la spazzatura viene regolarmente ritirata. Purtroppo il permanere delle campane per vetro e per la plastica consente ai soliti incivili d continuare a scaricare ad ogni ora di tutto e di più. Ciò avviene anche quasi all'incrocio.

