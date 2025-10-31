Gli incivili e le campane per la differenziata di via Andrea Cirrincione
In via Andrea Cirrincione la differenziata è partita senza intoppi e la spazzatura viene regolarmente ritirata. Purtroppo il permanere delle campane per vetro e per la plastica consente ai soliti incivili d continuare a scaricare ad ogni ora di tutto e di più. Ciò avviene anche quasi all'incrocio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Iniziare la giornata nel traffico non è piacevole. Guidare mentre intorno i soliti incivili fanno numeri da circo, poi, mette davvero tanta rabbia... . . Grazie per le vostre segnalazioni Whatsapp 3331508612 - facebook.com Vai su Facebook