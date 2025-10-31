Una continuità casalinga da.playoff. È giusto non montarsi la testa o lasciarsi andare a voli pindarici, cercando di tenere sempre a mente che la salvezza, per la Reggiana, vale come uno scudetto per le big della serie A come Inter o Milan. Però di fronte a certi risultati non si può girare la testa dall’altra parte e fare finta di nulla. I granata dopo 10 giornate di campionato sono al settimo posto e hanno già ottenuto 15 punti. Qualcuno potrà saggiamente dire che ne mancano ancora 27-28 alla quota salvezza, ma il discorso non cambia: questa squadra al ‘Città del Tricolore’ viaggia ad un ritmo così regolare da stropicciarsi gli occhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli effetti della cura Dionigi. In casa granata d'acciaio