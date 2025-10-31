Gli ' Amici della collina' incontrano la sindaca | Le priorità la fibra ottica e la sicurezza di via Garampa

Cesenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione del comitato ‘Amici della Collina’, guidata dalla presidente Teresina Lucchi, ha incontrato nella mattinata di mercoledì la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini per discutere alcune priorità che riguardano la comunità collinare. “L’incontro - informa una nota - avvenuto in un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Amici Collina Incontrano Sindaca