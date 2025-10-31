Gli album da ascoltare

Da West end girl di Lily Allen a Colouring book di George Xiaoyuan Fu. Le recensioni della stampa straniera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli album da ascoltare

Argomenti simili trattati di recente

28 Ottobre 1977 viene pubblicato "News of the World", sesto album in studio dei Queen. Un album, dei più hard rock dei Queen, con canzoni veramente mitiche ed importanti da ascoltare, ricordare ed amare. #rock #vinile Paola https://youtube.com/playlist?li - facebook.com Vai su Facebook

Album dei Pink Floyd: 6 da ascoltare - I Pink Floyd sono stati una rock band che ha rivoluzionato la storia della musica e del genere. Lo riporta eroicafenice.com

Album di Michael Jackson: 4 album da ascoltare - Michael Jackson è stato uno dei migliori artisti della storia e il Re del Pop. Da eroicafenice.com

I dischi da ascoltare a ottobre 2025 - Taylor Swift, Tame Impala, Florence and The Machine, ma anche tanti italiani, da Andrea Laszlo De Simone a Massimo Silverio, da Carmen Consoli a Ele A: ecco gli album che usciranno nelle prossime sett ... Come scrive rollingstone.it