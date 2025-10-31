Gli 80 posti letto sono da destinare al privato nell’intera Provincia di Terni e non alla clinica ancora non esistente

Ternitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventidue pagine per spiegare perché la Regione Umbria ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la determinazione dirigenziale del Comune di Terni che dà - di fatto - il via libera al progetto stadio clinica. Il ricorso, firmato dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

80 posti letto sonoSavona, al Campus mancano i posti letto. Ora nasce lo “studentato diffuso” - Comune di Savona e Spes stanno lavorando, in attesa che sia pronto l’ex Ostello, a un progetto di “studentato diffuso”. Riporta ilsecoloxix.it

La replica della Regione: “Già avviati i lavori per l’80% dei posti letto di terapia intensiva. Ma in totale i posti letto programmati sono 571, non 720” - “In riferimento alla delibera della Corte dei conti sull’attuazione del decreto legge 34/2020, l’assessorato regionale della Salute rileva che i lavori per l’attivazione dei posti letto di ... Come scrive quotidianosanita.it

80 posti letto sonoIntervista Gianna Mazzarella: «Servono più posti letto soprattutto di fascia alta» - «Con un tasso di occupazione camere che sfiora il 90%, il weekend che si chiude oggi ha portato dei risultati rilevanti, che confermano nuovamente la necessità di un aumento dei ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: 80 Posti Letto Sono