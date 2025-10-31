Gli 80 posti letto sono da destinare al privato nell’intera Provincia di Terni e non alla clinica ancora non esistente

Ventidue pagine per spiegare perché la Regione Umbria ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la determinazione dirigenziale del Comune di Terni che dà - di fatto - il via libera al progetto stadio clinica. Il ricorso, firmato dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

'Arricchirà il patrimonio immobiliare per coprire il fabbisogno di posti letto' - facebook.com Vai su Facebook

Savona, al Campus mancano i posti letto. Ora nasce lo “studentato diffuso” - Comune di Savona e Spes stanno lavorando, in attesa che sia pronto l’ex Ostello, a un progetto di “studentato diffuso”. Riporta ilsecoloxix.it

La replica della Regione: “Già avviati i lavori per l’80% dei posti letto di terapia intensiva. Ma in totale i posti letto programmati sono 571, non 720” - “In riferimento alla delibera della Corte dei conti sull’attuazione del decreto legge 34/2020, l’assessorato regionale della Salute rileva che i lavori per l’attivazione dei posti letto di ... Come scrive quotidianosanita.it

Intervista Gianna Mazzarella: «Servono più posti letto soprattutto di fascia alta» - «Con un tasso di occupazione camere che sfiora il 90%, il weekend che si chiude oggi ha portato dei risultati rilevanti, che confermano nuovamente la necessità di un aumento dei ... Come scrive ilmattino.it