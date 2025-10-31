Gli 8 violoncelli di Torino incantano lo Juvarra | un ponte musicale tra Bach Morricone ed Ezio Bosso

Torinotoday.it | 31 ott 2025

Domenica 9 novembre alle 21.00 il Teatro Juvarra di Torino ospita il concerto de “Gli 8 violoncelli di Torino” (conosciuti anche come gli 8celli): un programma accattivante dove i grandi compositori del passato si uniscono ai compositori di oggi: Bach, Verdi, Morricone ed Ezio Bosso saranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

