Giusy Attanasio annuncia la perdita del bambino | Perdonami a mamma se non sono riuscita a proteggerti

Un dolore profondo ha travolto in queste ore Giusy Attanasio. La cantante ha comunicato sui social di aver perso il bambino che portava in grembo, condividendo con i fan un momento di immensa sofferenza. “Mi dispiace, purtroppo non c’è più battito”, scrive, parole che racchiudono tutto il peso di una perdita che nessuna madre dovrebbe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giusy Attanasio annuncia la perdita del bambino: “Perdonami a mamma se non sono riuscita a proteggerti”

