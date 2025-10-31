Giustizia via libera alla riforma Meloni | Storico Schlein | Vogliono le mani libere Si apre la battaglia del referendum

Xml2.corriere.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora il referendum. Nordio: «Sarà tra marzo e aprile». Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

giustizia via libera alla riforma meloni storico schlein vogliono le mani libere si apre la battaglia del referendum

© Xml2.corriere.it - Giustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Storico». Schlein: «Vogliono le mani libere». Si apre la battaglia del referendum

Contenuti che potrebbero interessarti

giustizia via libera riformaGiustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Un traguardo storico» - Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre» ROMA - Lo riporta corriere.it

giustizia via libera riformaVia libera definitivo alla riforma della giustizia, ora il referendum. Scontro in Aula e polemica con le toghe - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Lo riporta ansa.it

giustizia via libera riformaRiforma giustizia, ok definitivo del Parlamento: al via la partita del referendum - Scambi di abbracci sui banchi del Governo e senatori del centrodestra in piedi ad applaudire l'ok definitivo del Parlamento alla riforma della Giustizia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Via Libera Riforma