Giustizia via libera alla riforma Meloni | Storico Schlein | Vogliono le mani libere Si apre la battaglia del referendum

Ora il referendum. Nordio: «Sarà tra marzo e aprile». Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Storico». Schlein: «Vogliono le mani libere». Si apre la battaglia del referendum

Via libera alla riforma della giustizia. Marina Berlusconi: 'Vittoria di papà' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/30/via-libera-definitivo-alla-riforma-della-giustizia-al-senato-112-si._9fa3119d-a694-46a4-a61c-f794869b07cc.html - facebook.com Vai su Facebook

#BREAKING: il Senato dà il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia. Non avendo raggiunto la maggioranza dei 2/3 in seconda lettura, potrà essere richiesto il referendum da 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli r - X Vai su X

Giustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Un traguardo storico» - Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre» ROMA - Lo riporta corriere.it

Via libera definitivo alla riforma della giustizia, ora il referendum. Scontro in Aula e polemica con le toghe - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Lo riporta ansa.it

Riforma giustizia, ok definitivo del Parlamento: al via la partita del referendum - Scambi di abbracci sui banchi del Governo e senatori del centrodestra in piedi ad applaudire l'ok definitivo del Parlamento alla riforma della Giustizia. Da msn.com