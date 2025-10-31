Giustizia storica riforma sulle carriere | la dedica di Marina Berlusconi al padre Silvio

Una vittoria “grande e decisiva”, sebbene arrivata “forse troppo tardi”. Con queste parole, Marina Berlusconi ha commentato l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere, un traguardo che la figlia dell’ex Cavaliere dedica interamente al padre Silvio, alla sua “forza, al suo coraggio, alla sua determinazione e, purtroppo, anche alla sua sofferenza”. Il provvedimento, un cavallo di battaglia di Forza Italia da decenni, segna per la famiglia un punto di svolta epocale nella sua lunga battaglia legale e politica con la magistratura. L’annuncio è stato dato tramite una nota diffusa oggi, a caldo, dopo il via libera definitivo del Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

