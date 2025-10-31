Giustizia | sondaggio Izi oltre il 70% favorevoli alla riforma

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Un elettore su due ha un livello di fiducia medio nella magistratura italiana, il 41,3% ha un livello basso e solo l'8,9% degli italiani ha un livello alto di fiducia. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, sulla Riforma della Magistratura, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. La percentuale degli elettori con fiducia alta nel sistema della giustizia italiana aumenta tra le persone che votano per i partiti di opposizione, con una distinzione tra chi vota Pd e Avs (20,4%) e chi vota M5S (15%). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: sondaggio Izi, oltre il 70% favorevoli alla riforma

