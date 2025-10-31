Giustizia | Sisto ' referendum prova di civiltà dare agli italiani processo davvero giusto'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il referendum è una prova di civiltà del Paese perché il giusto processo è uno dei pilastri della Costituzione. Serve il massimo impegno di tutti affinché questa importantissima riforma diventi realtà. Forza Italia è in prima linea, forte dell'impegno degli alleati, per dare agli italiani un processo davvero giusto". Così il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al convegno 'La riforma della giustizia di Forza Italia' in corso a Napoli.

