Giustizia | Siracusano ' correggiamo storture e restituiamo equilibrio e garanzie ai cittadini'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "L'opposizione cerca di far passare questa riforma come un attacco alla magistratura o alla Costituzione, ma non è così. Qui parliamo di un principio di civiltà giuridica: avere due carriere distinte significa garantire davvero la separazione tra chi giudica e chi accusa, con due organi di autogoverno differenti. Nessuno scandalo: solo più chiarezza e più giustizia". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a Start su SkyTg24. "Per i cittadini - prosegue - questo significa una cosa molto concreta: processi più equi e giudici davvero terzi, indipendenti sia dal pubblico ministero che dall'avvocato difensore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Siracusano, 'correggiamo storture e restituiamo equilibrio e garanzie ai cittadini'

Leggi anche questi approfondimenti

Approvata la separazione delle carriere dei magistrati. Una riforma epocale per una giustizia giusta.? - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia: Siracusano, 'correggiamo storture e restituiamo equilibrio e garanzie ai cittadini' - "L'opposizione cerca di far passare questa riforma come un attacco alla magistratura o alla Costituzione, ma non è così. Come scrive iltempo.it

Giustizia, Meloni: "La riformiamo per eliminare storture" - ''Sono convinta che questo provvedimento'' di riforma della magistratura onoraria - adnkronos.com scrive

Meloni: "Riformiamo la giustizia per eliminare le storture" - La riforma della magistratura onoraria è "solo uno dei tasselli di un lavoro più ampio che il governo sta facendo per riformare la giustizia italiana, per mettere fine alle storture a cui abbiamo ... Si legge su tgcom24.mediaset.it