Giustizia Schlein sta sulle barricate ma i big del Pd sono pronti a votare Sì al referendum | le defezioni eccellenti

Secoloditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Meloni vuole le mani libere. Costituzione calpestata”: i due ritornelli che faranno da sottofondo alla campagna referendaria per il No alla riforma della Giustizia sono già stonati. Cara Elly nel tuo Pd c’è chi la pensa molto diversamente, in punta di diritto. Le defezionieccellenti” nel partito della Schlein vengono fuori nel “day after” della fine dell’ iter parlamentare della riforma, con un occhio al referendum di primavera al quale voteranno Sì esponenti dem di primo piano: da Vincenzo De Luca a Goffredo Bettini, dal dalemiano Petruccioli a Stefano Ceccanti, ex senatore Pd e costituzionalista che sul Foglio firma un articolo in cui spiega perché la riforma sulla separazione delle carriere è sacrosanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

