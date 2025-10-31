Giustizia | Orlando Pd ' riforma acuirà tutti i problemi che pretende di risolvere'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Sulla riforma della Giustizia e in particolare sul sorteggio dobbiamo dire che ha vinto Beppe Grillo, nel senso che se 'uno vale uno' dobbiamo aspettarci anche un Parlamento scelto con la tombola come prossimo passaggio. L'idea che sia la sorte a scegliere chi deve governare è un precedente abbastanza singolare. Credo che questa riforma acuirà tutti i problemi che pretende di risolvere. Si dice che la parità delle parti nel processo aumenti le garanzie ma credo che sia esattamente il contrario perché un corpo separato di Pubblici ministeri rischia di diventare un luogo della competizione inquisitoria, dove si fa carriera per essere più prolifici nella produzione dei procedimenti".

