Giustizia | Nevi Fi ' riforma di buon senso che rende sistema più giusto e trasparente'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "L'approvazione definitiva della riforma della giustizia segna un passaggio storico, utile prima di tutto ai cittadini italiani. Questa riforma mette fine a una commistione che per anni ha consentito a una parte della magistratura di usare la propria funzione per fare politica, tradendo lo spirito di terzietà sancito dalla Costituzione. Con la separazione delle carriere e con una nuova disciplina per il Csm, che introduce il sorteggio e supera la logica correntizia, garantiamo finalmente un giudice davvero terzo, al di sopra delle parti, e un sistema più equilibrato tra accusa e difesa".

