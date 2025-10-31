Giustizia nascono i comitati per il referendum
In Italia, dopo l’approvazione della riforma della giustizia, nascono i comitati per il referendum per il sì e per il no.. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
