Giustizia Mantovano | pieni poteri? Sono di chi blocca espulsioni

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ott. (askanews) – I “pieni poteri” non sono quelli che vuole il governo ma i “pieni poteri sono di chi per via giudiziaria blocca la politica sull’immigrazione impedendo le espulsioni perché nessuno Stato di quelli di provenienza è sicuro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervistato a ‘Cinque minuti’. “I pieni poteri – ha detto ancora – sono di chi blocca la politica industriale fermando per esempio gli impianti dell’ex Ilva con un sequesto di cui non si sa niente da mesi. Pieni poteri sono di chi a fronte di 162 persone denunciate per i disordini di qualche settimana fa nel centro di Roma non dà nessun seguito di indagine e rilascia in libertà gli unici due arrestati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

