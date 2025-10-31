Giustizia il sottosegretario Delmastro | Il 90% delle toghe festeggerà Nessun giudice più succube delle correnti
«Questa riforma era una necessità morale impellente dopo quanto abbiamo scoperto all'hotel Champagne con il Palamara-Gate. Il 90 per cento dei giudici festeggerà, insieme a noi, una cambiamento epocale, storico e necessario. Grazie al sorteggio per il Csm i magistrati potranno confidare, d'ora in avanti, solo nella loro professionalità. Non dovranno più chinare il capo di fronte al capo corrente di turno perché nell'era di Giorgia si avanza per merito e non per affiliazione». A dirlo Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla giustizia. Cosa significa quanto è accaduto ieri in Senato? «Abbiamo risposto, con i fatti, a tutti quelli che hanno detto, per mesi, che non ce l'avremmo fatta». 🔗 Leggi su Iltempo.it
