Giustizia | Gasparri ' abbiamo attivato procedure per referendum confermativo'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo immediatamente attivato le procedure per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Siamo pronti per un coinvolgimento popolare di tante persone comunque la pensino. Non si tratta di un voto che riguardi il governo e i partiti ma di una modernizzazione della giustizia. È il fatto che tante persone da esponenti storici della sinistra, come Petruccioli e Bettini, ad esponenti o ex esponenti della magistratura, come Di Pietro, condividano le proposte di questa riforma dimostra che ci sarà un consenso ampio e trasversale che farà vincere il 'sì'. Nelle prossime ore si realizzerà la raccolta di firma parlamentare per passare alla fase operativa del referendum”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
