Non ci sono dubbi che il primo comitato referendario per il Sì alla riforma della giustizia nato a Roma sia stato quello promosso dal Cis e da Domenico Gramazio. Ben prima della votazione finale in Parlamento avvenuta giovedì. Ci sono le locandine che lo attestano con tanto di data. Tutto il centrodestra -e non solo- si è attivato con i comitati referendari, ma vale la penna segnalare la primogenitura del comitato costituito nella sede di via Etruria 79 con atto del notaio Claudio Togna il 17 ottobre 2025 alle ore 15,30. I soci fondatori in quella data hanno nominato presidente l’avvocato Carlo Scala e vice presidenti gli avvocati Romolo Reboa e il professor Fabio Verna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, è nato al Cis il primo Comitato per il Sì al referendum e ha battuto tutti sul tempo