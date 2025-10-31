giuseppe zanotti lo stile come musica tra storia ed emozioni

"La tendenza è quello che senti giusto nel momento in cui sei rilassato". C’è tutta la filosofia di Giuseppe Zanotti in questa frase. Perché per lui la moda non è mai frenesia, ma un respiro. Un gesto naturale che nasce dall’ascolto, dalla musica, dall’istinto. Così, da oltre trent’anni, il designer romagnolo continua a trasformare le sue emozioni in creazioni che fanno sognare il mondo. Nato a San Mauro Pascoli, nel cuore di una Romagna autentica e generosa, Zanotti ha sempre conservato quello spirito laborioso e curioso della sua terra. Cresciuto nel bar di famiglia, sognava la bellezza tra un cappuccino e un disegno, creando scarpe per le amiche che andavano a ballare alla “Baia degli Angeli”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

