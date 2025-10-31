Giuseppe Sempio indagato per corruzione i legali del figlio Andrea | fatti avvenuti 10 anni dopo il delitto di Garlasco

Garlasco (Pavia), 31 ottobre 2025 – Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che assistono Andrea Sempio, si smarcano dall' inchiesta bresciana nella quale è indagato per corruzione Giuseppe Sempio, padre di Andrea, come si è appreso ieri. "La nuova indagine di Brescia riguarda fatti che si assumono avvenuti 10 anni dopo quello per cui è indagato il nostro assistito e che non vengono ascritti a lui neanche in ipotesi - scrivono in una nota -. Non possono incidere e non incideranno sull'indagine su di lui (la Procura di Pavia procede per omicidio in concorso, ndr). I legali di Andrea Sempio dunque desiderano non esprimersi su alcunché relativamente alla posizione di Giuseppe Sempio, in quanto non di loro competenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giuseppe Sempio indagato per corruzione, i legali del figlio Andrea: fatti avvenuti 10 anni dopo il delitto di Garlasco

