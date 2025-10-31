Giuseppe Sempio indagato la rivelazione sui pagamenti occulti smentiscono il padre di Andrea

Un'informativa della guardia di finanza mette in dubbio la natura dei pagamenti eseguiti da Giuseppe Sempio ai suoi avvocati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giuseppe Sempio indagato, la rivelazione sui pagamenti "occulti" smentiscono il padre di Andrea

Argomenti simili trattati di recente

Si allarga il filone della Procura di Brescia che indagata per corruzione: oltre all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nel registro degli indagati è stato iscritto anche Giuseppe Sempio Su cosa si basa l’ipotesi di corruzione - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno caso #Poggi, #svolta nelle #indagini: indagato per #corruzione #GiuseppeSempio padre di #Andrea - X Vai su X

Garlasco, perché Giuseppe Sempio è indagato e cosa ha confermato la moglie Daniela: la corruzione e il nuovo fronte. «Non è una parodia, è accaduto davvero» - Il 72enne Giuseppe Sempio iscritto nel registro degli indagati per la presunta corruzione al pm Mario Venditti, che archiviò l'inchiesta sul figlio accusato per l'omicidio di Chiara Poggi ... Riporta msn.com

Giuseppe Sempio indagato per corruzione, i legali del figlio Andrea: fatti avvenuti 10 anni dopo il delitto di Garlasco - Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia difendono il 37enne accusato a Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo msn.com

Giuseppe Sempio indagato per corruzione, l'intercettazione sui soldi e le parole su Venditti: "Non mi piaceva" - Spunta un'intercettazione di Giuseppe Sempio e la moglie in cui si parla di assegni e contanti: le novità dall'indagine su Mario Venditti ... Secondo virgilio.it